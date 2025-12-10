Епіцентр-Подоляни перемогли в 1/16 фіналу Кубку Виклику
Українці у першій зустрічі у чотирьох партіях обіграла Караджордже Тополу
42 хвилини тому
Фото: Епіцентр-Подоляни
Епіцентр-Подоляни обіграли Караджордже Тополу 3:1 у першому матчі 1/16 фіналу Кубка Виклику з волейболу.
Українці завдяки перемозі у чотирьох партіях гарантували собі щонайменше «золотий» сет у завтрашньому протистоянні. Для проходу у наступний раунд «бізонам» достатньо виграти два сети. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став діагональний Епіцентр-Подолян Данило Уривкін, який набрав 21 очко.
Кубок Виклику. 1/16 фіналу
Епіцентр-Подоляни – Караджордже Топола 3:1 (25:22, 25:21, 23:25, 25:20)
