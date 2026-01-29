1/8 фіналу Кубка Виклику. ПАОК – Епіцентр-Подоляни. Відеотрансляція
Українці спробують взяти реванш за поразку у першому матчі
близько 2 годин тому
Фото: Епіцентр-Подоляни
29 січня у Греції відбудеться матч-відповідь у рамках протистояння 1/8 фіналу Кубка Виклику між ПАОКом та Епіцентр-Подолянами.
Трансляція зустрічі відбудеться на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 18:00 за київським часом.
Відзначимо, що у першому матчі греки здобули перемогу 3:0. Для проходу далі українці спочатку мають перемогти у 3 чи 4 партіях, а потім виграти ще і «золотий» сет.
