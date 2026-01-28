Олег Шумейко

Жіноча збірна України з волейболу у 2026 році вперше в історії виступить у Лізі націй. «Синьо-жовті» відібралися до турніру завдяки найвищій позиції у рейтингу FIVB серед команд, які не брали участь у ЛН-2025.

У перший ігровий тиждень українки проведуть 4 матчі у Квебеку. У Канаді також крім збірної України та господарок етапу зіграють Франція, Німеччина, Японія та США. Ігри пройдуть з 3 по 7 червня

У другому ігровому тижні «синьо-жовті» збірна України з 17 по 21 відправиться разом з Таїландом, Канадою, Болгарією, Нідерландами та Польщею у наразі ще не визначену локацію.

Заключний ігровий вікенд українки проведуть у Гонконгу, де серед суперників будуть Китай, Канада, Бельгія, Домініканська Республіка та Італія.

