Олег Шумейко

Епіцентр-Подоляни визначилися з місцем проведення номінально домашнього матчу у 1/8 фіналу Кубка Виклику.

22 січня чемпіони України проведуть першу зустріч у протистоянні з ПАОКом. Гра відбудеться у словенському Маріборі. Матч-відповідь запланований на 29 січня та пройде у Салоніках.

Відзначимо, що у попередніх раундах Епіцентр-Подоляни обидві зустрічі проводили у гостях.

