Епіцентр-Подоляни визначилися з місцем проведення домашніх матчів у єврокубках
Український колектив зіграє у 1/8 фіналу Кубка Виклику
близько 2 годин тому
Фото: Епіцентр-Подоляни
Епіцентр-Подоляни визначилися з місцем проведення номінально домашнього матчу у 1/8 фіналу Кубка Виклику.
22 січня чемпіони України проведуть першу зустріч у протистоянні з ПАОКом. Гра відбудеться у словенському Маріборі. Матч-відповідь запланований на 29 січня та пройде у Салоніках.
Відзначимо, що у попередніх раундах Епіцентр-Подоляни обидві зустрічі проводили у гостях.