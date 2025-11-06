Балта пройшла до 1/16 фіналу Кубка Виклику
Українки здобули другу перемогу у протистоянні з Айзенерцем
близько 1 години тому
Фото: Балта
Володарки Кубка України з волейболу Балта пробилася до 1/16 фіналу Кубка Виклику.
Український колектив здобув другу поспіль перемогу над австрійським Айзенерцем 3:2. Найрезультативнішою у матчі стала центральна блокуюча Кіма Жаркова, яка набрала 18 очок – 10 в атаці, 7 на блоці та 1 на подачі.
Кубок Виклику. 1/32 фіналу
Балта – Айзенерц 3:2 (22:25, 25:17, 22:25, 25:16, 15:6) Перший матч – 3:0
Наступним суперником Балти стане хорватське Небо.
