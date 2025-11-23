Балта здобула дві перемоги та вийшла на друге місце у чемпіонаті України
Представниці Одещини перед виступом у Кубку Виклику вийшли здобули звитяги над Добродієм
близько 4 годин тому
У рамках четвертого туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Балта приймала Добродій-Медуніверситет-ШВСМ.
Представниці Одещини в рідних стінах здобули дві перемоги. У першому матчі балтянки виграли у чотирьох партіях, а у другій зустрічі завоювали звитягу на тай-брейку, відігравшись з 0:2 за сетами. Набравши у протистояннях 5 очок, Балта піднялася на другу позицію у турнірній таблиці Суперліги.
Суперліга. 4-й тур
Балта – Добродій 3:1 (20:25, 27:25, 25:20, 25:14)
Балта – Добродій 3:2 (23:25, 24:26, 25:17, 25:17, 15:13)
Відзначимо, що на початку грудня Балта зіграє матчі 1/16 фіналу Кубка Виклику з хорватським Небом.
Нагадаємо, що Епіцентр-Подоляни стали володарями Суперкубка України.