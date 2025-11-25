Барком-Кажани зазнали третьої поспіль поразки у чемпіонаті Польщі
Український клуб поступився лідеру чемпіонату — Завєрчє
Барком-Кажани зазнали третьої поразки поспіль польській ПлюсЛізі. У восьмому турі українська команда у трьох партіях поступилася Завєрчє.
Найрезультативнішими гравцями у «кажанів» стали — Ілля Ковальов та Василь Тупчій, які набрали по дев'ять очок.
ПлюсЛіга, 8-й тур
Завєрчє — Барком-Кажани 3:0 (25:20; 25:20; 25:22)
Наступний матч Барком-Кажани у польській ПлюсЛізі проведе 28 листопада проти Хелма.
