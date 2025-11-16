Барком-Кажани на тайбрейку програли ЗАКСі у Плюс-лізі
Найрезультативнішим гравцем матчу став Василь Тупчій – 22 очка
16 хвилин тому
Фото: Барком-Кажани
Барком-Кажани поступилися у матчі шостого туру чемпіонату Польщі з волейболу. Український клуб зазнав поразки від ЗАКСі.
Львів’яни двічі відновлювали паритет у матчі, але польські волейболісти на тай-брейку виявилися сильнішими.
Найрезультативнішим гравцем матчу став Василь Тупчій – 22 очка.
Плюс-ліга. 6-й тур
ЗАКСі — Барком-Кажани 3:2 (25:19, 21:25, 25:15, 23:25, 15:6)
Наступний матч українська команда проведе проти Любліна у неділю, 23 листопада.
Барком-Кажани обіграли одну з найсильніших команд Польщі.
Поділитись