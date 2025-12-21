Барком-Кажани поразкою у чемпіонаті Польщі завершили 2025 рік
Український клуб опустився на одинадцяте місце у турнірній таблиці ПлюсЛіги
близько 2 годин тому
Фото: ПлюсЛіга
Барком-Кажани у рамках 13 туру чемпіонату Польщі з волейболу поступилися Шлепську 1:3.
В останній зустрічі у ПлюсЛізі у 2025 році український клуб зазнав 5 поспіль поразки. Найрезультативнішим виконавцем у складі «кажанів» став Ілля Ковальов, який набрав 20 очок.
Чемпіонат Польщі
Шлепськ – Барком-Кажани 3:1 (25:20, 25:23, 22:25, 25:20)
Нагадаємо, що Барком-Кажани напередодні програли Ресовії.
Поділитись