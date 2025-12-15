Барком-Кажани зазнали поразки від топа чемпіонату Польщі
Львів’яни у трьох сетах поступилися Ясшембському Венґелю
Фото: ПлюсЛіга
Барком-Кажани у рамках 11 туру чемпіонату Польщі з волейболу поступилися чотириразовим переможцям ПлюсЛіги Ясшембському Венґелю 0:3.
Найкращим бомбардиром у складі українського клубу став догравальник Лоренцо Поуп. Австралієць набрав 19 очок – усі в атаці. Наступний матч «кажани» проведуть 18 грудня – у суперниках Ресовія.
Чемпіонат Польщі
Барком-Кажани – Ясшембський Венґель 0:3 (19:25, 17:25, 23:25)
