Барком-Кажани зазнали четвертої поспіль поразки у чемпіонаті Польщі
Український клуб в останньому домашньому матчі у 2025 році поступилися Ресовії
2 днi тому
Фото: ПлюсЛіга
Барком-Кажани у рамках 12 туру чемпіонату Польщі з волейболу в останньому домашньому матчі у 2025 році поступилися Ресовії 0:3.
Ця поразка стала для українського колективу четвертою поспіль. Найкращими бомбардирами «кажанів» стали Ілля Ковальов, Лоренцо Поуп та Василь Тупчій, які набрали по 10 очок.
ПлюсЛіга
Барком-Кажани – Ресовія 0:3 (20:25, 26:28, 17:25)
Нагадаємо, що напередодні Барком-Кажани поступилися Ястшемсбькому Вен’гелю.
