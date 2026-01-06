Барком-Кажани поступилися Ольштину у матчі чемпіонату Польщі
Український клуб програв на тайбрейку
Барком-Кажани у матчі 16 туру чемпіонату Польщі з волейболу зазнали поразки від в Ольштину.
Найрезультативнішим гравцем у складі команди став Ілля Ковальов — 19 очок.
Для української команди це сьома поразка поспіль.
Плюс-ліга. 16-й тур
Ольштин — Барком-Кажани – 3:2 (25:19, 22:25, 25:14, 23:25, 20:18)
