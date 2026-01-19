Барком-Кажани зазнали поразки у чемпіонаті Польщі від прямого конкурента
Українці у трьох партіях поступилися Купруму
близько 2 годин тому
Фото: ПлюсЛіга
Барком-Кажани у рамках 17 туру чемпіонату Польщі з волейболу поступилися Купруму 0:3.
Найкращим бомбардиром у складі українців став діагональний Василь Тупчій, який набрав 15 очок. Відзначимо, що колектив з Гожува-Великополоського піднявся завдяки звитязі на 11 місце у турнірній таблиці ПлюсЛіги, «кажани» ж тепер посідають передостанню сходинку. Для Барком-Кажанів це 8 поспіль поразка.
Чемпіонат Польщі
Купрум – Барком-Кажани 3:0 (25:21, 25:21, 27:25)
Епіцентр-Подоляни дізналися суперника у 1/8 фіналу Кубка Виклику.
Поділитись