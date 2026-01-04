Барком-Кажани зазнали поразки у першому матчі чемпіонату Польщі у 2026 році
Українці поступилися Норвіду
Барком-Кажани у рамках 15 туру чемпіонату Польщі з волейболу поступилися Норвіду 1:3.
Найрезультативнішим гравцем у складі українського клубу став Василь Тупчій. Діагональний набрав 17 очок – 14 в атаці, 2 на подачі та 1 на блоці.
ПлюсЛіга. 15-й тур
Норвід – Барком-Кажани 3:1 (25:21, 21:25, 25:15, 25:20)
