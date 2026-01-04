Олег Шумейко

Барком-Кажани у рамках 15 туру чемпіонату Польщі з волейболу поступилися Норвіду 1:3.

Найрезультативнішим гравцем у складі українського клубу став Василь Тупчій. Діагональний набрав 17 очок – 14 в атаці, 2 на подачі та 1 на блоці.

ПлюсЛіга. 15-й тур

Норвід – Барком-Кажани 3:1 (25:21, 21:25, 25:15, 25:20)

Нагадаємо, що Олег Плотницький з Перуджею став переможцем клубного чемпіонату світу.