Барком-Кажани зазнали розгромної поразки від лідера чемпіонату Польщі
Український колектив поступився Завєрчє 0:3
34 хвилини тому
Фото: ПлюсЛіга
Барком-Кажани у рамках 21 туру чемпіонату Польщі поступилися лідеру ПлюсЛіги Завєрчє 0:3.
Найрезультативнішим гравцем у складі українців став Лоренцо Поуп, який набрав 12 очок. «Кажани» у турнірній таблиці чемпіонату Польщі посідають 13 місце – 6 перемог та 17 очок у 20 матчах.
ПлюсЛіги
Барком-Кажани – Завєрчє 0:3 (17:25, 13:25, 22:25)
Нагадаємо, що напередодні Барком-Кажани перемогли чемпіона ПлюсЛіги.
Поділитись