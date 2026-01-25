Перемога українців над топом чемпіонату Польщі. Хайлайти матчу Проєкт – Барком-Кажани
Львів’яни перервали 8-матчеву серію поразок
близько 2 годин тому
Фото: Барком-Кажани
Барком-Кажани у рамках 18 туру чемпіонату Польщі з волейболу переграли другу команду ПлюсЛіги Проєкт, за яку виступає Юрій Семенюк.
Львів’янам вдалося перервати серію поразок, яка налічувала 8 зустрічей. Востаннє українці перед цим перемагали ще наприкінці листопада у протистоянні з Хелмом.
Огляд зустрічі Проєкт – Барком-Кажани:
Нагадаємо, що Епіцентр-Подоляни поступилися ПАОКу у першому матчі 1/8 фіналу Кубка Виклику.
