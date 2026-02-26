Олег Гончар

Волейбольний клуб Барком-Кажани продовжив переможну серію в чемпіонаті Польщі. У матчі 24-го туру Плюс-ліги українська команда здолала Ястржембські з рахунком 3:1.

Господарі майданчика виграли перший сет — 25:18, однак далі ініціативу перехопили Барком-Кажани. Українці взяли три наступні партії — 25:21, 25:18 та 25:23 і закрили поєдинок на свою користь.

Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став Лоренцо Поуп, який набрав 17 очок. Для львівського клубу це друга перемога поспіль у Плюс-лізі — раніше команда обіграла Хелм. Після 24 турів Барком-Кажани посідають 11-те місце в турнірній таблиці.