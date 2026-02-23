Барком-Кажани перемогли у чемпіонаті Польщі
Український колектив піднявся у турнірній таблиці ПлюсЛіги на 11 позицію
близько 3 годин тому
Фото: Барком-Кажани
Барком-Кажани у рамках 22 туру чемпіонату Польщі з волейболу обіграли Хелм 3:1.
Найкращим бомбардиром зустрічі став Лоренцо Поуп, який набрав 19 очок. Завдяки перемозі «кажани» піднялися у турнірній таблиці ПлюсЛіги з 13 на 11 місце. За 21 гру українці мають 20 очок та 7 перемог.
Чемпіонат Польщі
Барком-Кажани – Хелм 3:1 (22:25, 25:16, 25:21, 25:22)
