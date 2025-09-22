Болгарія розгромила Португалію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу-2025
Наступним суперником болгар стане переможець протистояння США – Словенія
близько 1 години тому
Фото: Volleyball World
Болгарія здобула перемогу над Португалією в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2025 з волейболу.
Болгари на турнірі здобули четверту поспіль перемогу. Наступним суперником збірної Болгарії у чвертьфіналі ЧС-2025 стане переможець матчу США – Словенія.
Чемпіонат світу. 1/8 фіналу
Болгарія – Португалія 3:0 (25:19, 25:23, 25:13)
