Олег Шумейко

Діагональний збірної України Василь Тупчій в інтерв’ю Суспільне Спорт висловився про поразку від Італії в останньому матчі чемпіонату світу-2025 та підбив підсумки виступу команди на турнірі.

Про матч з Італією

Дві партії йшло досить добре. У другому сеті був рівний рахунок, у кінцівці вони нас кілька разів заблокували, так ми і програли, хоча був гарний шанс. Третю партію – припинили боротися, розсипалися. 0:3.

Про зміну зони подачі м'яча

Подача? Це було наше спільне рішення з тренером (змінити подачу). Вирішили спробувати. Дійсно, у першій партії подача не летіла, але у другій – більш-менш, було кілька ейсів. Єдине – програна кінцівка другої партії, а третя партія – вже все.

Першу партію я майже взагалі не атакував, всього лише двічі Юра (Синиця) мені дав. І лише у другому сеті він почав більше навантажувати мені. Через лінію (атакував), бо (інший напрям) був перекритий, довелося атакувати через лінію.

Про збірну Італії

Італія? Це чемпіон світу, двічі поспіль програвати було б для них недопустимо. Є досвідчені гравці, які володіють потужною технікою.

Про підсумки чемпіонату світу для збірної України

Підсумки ЧС? Розвивається (команда), але, скажімо, чемпіонат світу виявився для нас провальний. Хотілося якісь додаткові очки брати, бо всі хочуть на Олімпіаду. Але ми опустилися у рейтингу: були 14-ті, зараз 17-18. Але життя продовжується, рухаємося далі, робимо якісь висновки. Все буде нормально.

Про невихід у плейоф ЧС-2025 топзбірних

Як на мене, це найбільш неочікуваний чемпіонат світу. Такі потужні команди, як Бразилія, Японія, французи – всі їдуть додому; Іран ледь врятувався. Можливо, на всі команди вплинула Ліга націй, велике навантаження. Ті команди, які класно відіграли Лігу націй, вилетіли з чемпіонату світу: Німеччина, Куба. Багато команд не потрапили у наступний раунд.

