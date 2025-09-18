ЧС-2025. Виліт України, трагедії олімпійських чемпіонів та Бразилії
Навіть останній день групового етапу був багатим на сенсації
близько 2 годин тому
На Філіппінах завершився розіграш групового етапу чемпіонату світу-2025 з волейболу.
В заключний перед плей-оф день Сербія перемогла та вибила Бразилію зі змагань, Фінляндія переграла Республіку Корею, Туніс розібрався з Єгиптом, Бельгія розгромила Алжир, Філіппіни на тай-брейку поступилися Ірану, Аргентина шокувала олімпійських чемпіонів Францію, Чехія перемогла Китай, а Італія завершила шлях збірної України на турнірі.
Чемпіонат світу-2025
Бразилія – Сербія 0:3 (22:25, 20:25, 22:25)
Фінляндія – Республіка Корея 3:1 (25:18, 25:23, 17:25, 25:21)
Єгипет – Туніс 0:3 (19:25, 18:25, 22:25)
Бельгія – Алжир 3:0 (25:22, 25:20, 25:12)
Філіппіни – Іран 2:3 (25:21, 21:25, 25:17, 23:25, 20:22)
Франція – Аргентина 2:3 (26:28, 23:25, 25:21, 25:20, 12:15)
Чехія – Китай 3:0 (26:24, 25:19, 25:18)
Італія – Україна 3:0 (25:21, 25:22, 25:18)
