Капітан збірної України Юрій Семенюк в інтерв’ю Суспільне Спорт висловився про результат заключного для команди матчу на чемпіонаті світу-2025:

Я незадоволений, команда незадоволена (результатом). Виклали всі сили на майданчику, але нам ще працювати, працювати й працювати.

Велика різниця у помилках? Ми мусили ризикувати, агресивніше атакувати, обирати якісь нестандартні ситуації на свій розсуд. Схилялися на статистичні дані, але Італія сьогодні була кращою.

Невелика кількість помилок в Італії? Хорошу тактику, значить, на цю гру підготували і досить вдало грали. Але я б не сказав, що ми погано з ними грали – теж хорошу гру показали. Перші дві партії навіть вони не знали, що робити, чекали, поки ми помилимося. А ми не використовували свої моменти та шанси. Треба було більше на «холодну» голову зіграти у певних моментах, спокійніше довести м'яч, що летить тобі у руки, допасувати, подати. Можливо, ми б і переламали цей матч на нашу користь, але це волейбол, треба вміти програвати.

13 очок? Чим більше ми маємо гарних спарингів перед якимось важливим турніром, тим легше вкатуємося у нього. Так само у Лізі націй у нас перші два поєдинки були не дуже вдалі, хоч ми і виграли. Але ми з кожним матчем додавали, і у перших двох раундах виглядали досить добре, на третій вже втомилися. А тут – можливо, недооцінили суперника (Бельгію). Я не виправдовуюся, але значить, так мало сталося, значить, ми не заслужили цього.

Підсумок сезону? У Лізі націй на нас не чекали такого результату, а ми показали, що ми можемо, і вже тоді суперники почали нас оцінювати (інакше), бо перед цим недооцінювали. Ми показали хороший, високий рівень, але не змогли його втримати на чемпіонаті світу. На початку (сезону) було вдало, але кінцевий результат показав, що нам багато є над чим працювати. Мені також є до чого рости, і я незадоволений своїм результатом.