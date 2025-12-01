Буковинка продовжила серію перемог у чемпіонаті України
Представниці Чернівців виграли всі шість матчів Суперліги у сезоні
близько 15 годин тому
Фото: Буковинка
Чемпіонка України Буковинка продовжила серію перемог у Суперлізі до 6 матчів у сезоні-2025/26.
Підопічні Гарія Єгіазарова вдома впевнено розібралися з Галичанкою. Буковинка неосновним складом двічі обіграла суперниць «всуху».
Суперліга. 4-й тур
Буковинка – Галичанка 3:0 (25:6, 25:16, 25:19)
Буковинка – Галичанка 3:0 (25:14, 25:14, 25:13)
