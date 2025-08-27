Головний тренер молодіжної збірної України з волейболу Сергій Капелусь прокоментував поразку своєї команди від Польщі у 1/8 фіналу чемпіонату світу.

В ексклюзивному інтерв’ю Суспільне Спорт він відзначив, що ключовою причиною невдачі став слабкий початок поєдинку.

Мене дуже засмутило, що ми погано увійшли у гру. Хлопці були налаштовані, підготовлені, всі розуміли важливість матчу, кожен хотів перемогти. Але з перших розіграшів нас просто не було на майданчику — стояли, ніби спали. І це мене зачепило найбільше, адже ми намагалися підготувати команду і тактично, і емоційно.

Ми чекали, що щось саме відбудеться, а не нав’язували свою гру. Проти такої сильної збірної, як Польща, такий підхід не працює. Лише пізніше ми ожили, з’явився наш волейбол, але втрачений початок вартував нам результату. Через першу партію нам і не вистачило в кінці.