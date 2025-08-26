Олег Шумейко

Молодіжна збірна України здобула перемогу над Тунісом у п’ятому турі чемпіонату світу-2025 з волейболу. Найкращим бомбардиром зустрічі став діагональний Максим Тонконог, який набрав 12 очок.

Чемпіонат світу-2025 U21. Група D. 5-й тур

Туніс – Україна 0:3 (13:25, 18:25, 20:25)

Українці завершили виступ у групі D з трьома перемогами та вийшли до 1/8 фіналу змагань. У першому матчі плей-оф «синьо-жовті» зіграють з Польщею 27 серпня.

Нагадаємо, що жіноча збірна України втратила шанси на вихід до плей-оф ЧС-2025.