Збірна України програла Польщі в 1/8 фіналу чемпіонату світу U21
Українці далі зустрінуться з командою Туреччини
близько 2 годин тому
Фото: Volleyball World
Збірна України з волейболу поступилася Польщі у 1/8 фіналу плей-оф чемпіонату світу-2025 U21 1:3.
Українці були близькими до одного фаворита змагань за всіма компонентами, за виключенням блоків – поляки «перечохлили» опонентів без жодних питань (16:5). Найкращим бомбардиром у складі «синьо-жовтих» став діагональний Олександр Бойко (18 очок).
Чемпіонат світу U21. 1/8 фіналу
Польща – Україна 3:1 (25:17, 16:25, 25:17, 25:22)
Далі на українців очікує матч з Туреччиною у сітці команд, які визначатимуть фінальні позиції з 9 по 16 місце.