Олег Шумейко

Збірна України з волейболу поступилася Польщі у 1/8 фіналу плей-оф чемпіонату світу-2025 U21 1:3.

Українці були близькими до одного фаворита змагань за всіма компонентами, за виключенням блоків – поляки «перечохлили» опонентів без жодних питань (16:5). Найкращим бомбардиром у складі «синьо-жовтих» став діагональний Олександр Бойко (18 очок).

Чемпіонат світу U21. 1/8 фіналу

Польща – Україна 3:1 (25:17, 16:25, 25:17, 25:22)

Далі на українців очікує матч з Туреччиною у сітці команд, які визначатимуть фінальні позиції з 9 по 16 місце.