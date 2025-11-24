Чемпіонат Польщі. Алурон Варта Завєрчє – Барком-Кажани. Відеотрансляція
Український клуб відправить у гості до лідера ПлюсЛіги
близько 6 годин тому
Фото: Барком-Кажани
Барком-Кажани 25 листопада у рамках восьмого туру чемпіонату Польщі зіграють з Алурон Вартою Завєрчє.
Трансляція зустрічі Завєрчє – Барком-Кажани відбудеться на платформі Київстар ТБ за наступним посиланням. Початок – о 21:00 за київським часом.
Відзначимо, що Алурон Варта є лідером ПлюсЛіги – Завєрчє має 7 перемог та 20 очок за 9 зіграних матчів. Барком-Кажани йдуть десятими з 2 перемогами та сімома очками у 6 зустрічах.
