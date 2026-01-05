Чемпіонат Польщі. АЗС Ольштин – Барком-Кажани. Відеотрансляція
Український клуб спробує відібрати очки у представника топ-4 ПлюсЛіги
близько 3 годин тому
Фото: ПлюсЛіга
Барком-Кажани 6 січня у рамках 16 туру чемпіонату Польщі з волейболу зустрінуться з АЗС Ольштином.
Трансляція зустрічі АЗС Ольштин – Барком-Кажани відбудеться на платформі Київстар ТБ за наступним посиланням. Початок – о 16:00 за київським часом.
Відзначимо, що Барком-Кажани наразі у турнірній таблиці ПлюсЛіги посідають 12 місце з 3 перемогами та 10 очками у 14 матчах. Ольштин йде четвертим з 27 балами та 9 перемогами у 13 іграх.
