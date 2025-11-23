Чемпіонат Польщі. Барком-Кажани – Богданка ЛУК. Відеотрансляція
Українці у сьомому турі прийматимуть переможця ПлюсЛіги
близько 8 годин тому
Фото: Барком-Кажани
Барком-Кажани у рамках сьомого туру чемпіонату Польщі зустрінуться з діючими переможцями ПлюсЛіги Богданка ЛУК.
Трансляцію зустрічі Барком-Кажани – Богданка ЛУК дивіться на Київстар ТБ за наступним посиланням. Початок – о 21:00 за київським часом.
Відзначимо, що «кажани» йдуть у турнірній таблиці десятими з двома перемогами у п’яти матчах. Представники Любліна знаходяться на п’ятій позиції з 4 перемогами у семи зустрічах.
