Чемпіонат Польщі. Барком-Кажани – Хелм. Відеотрансляція
Українці у 22 турі зіграють з прямим конкурентом
близько 9 годин тому
Фото: ПлюсЛіга
Барком-Кажани 22 лютого у рамках 22 туру чемпіонату Польщі з волейболу будуть приймати Хелм.
Трансляція матчу Барком-Кажани – Хелм пройде на платформі Київстар ТБ за наступним посиланням. Початок – о 21:00 за київським часом.
Відзначимо, що команди є сусідами у турнірній таблиці – Барком йде 13-м з 17 очками, Хелм же 12 з 20 заліковими пунктами в активі.
