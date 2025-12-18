Чемпіонат Польщі. Барком-Кажани – Ресовія. Відеотрансляція
Український колектив зустрінеться з польським грандом
24 хвилини тому
Фото: ПлюсЛіга
Барком-Кажани у рамках 12 туру чемпіонату Польщі з волейболу в Ельблонгу прийматиме Ресовію.
Трансляція зустрічі відбудеться на платформі Київстар ТБ за наступним посиланням. Початок – о 19:30 за київським часом.
Відзначимо, що Барком-Кажани посідають 10 сходинку, маючи в активі 3 перемоги та 10 очок за 11 матчів. Ресовія йде п’ятою з 8 перемогами та 23 очками в 11 зустрічах.
Нагадаємо, що напередодні Барком-Кажани поступилися Завєрчє.
