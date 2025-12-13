Чемпіонат Польщі. Барком-Кажани – Ястшембський Венґель. Відеотрансляція
Український клуб зустрінеться з чотириразовими переможцями ПлюсЛіги
близько 2 годин тому
Фото: ПлюсЛіга
Барком-Кажани у рамках 11 туру чемпіонату Польщі з волейболу зустрінуться з чотириразовими переможцями ПлюсЛіги Ястшембським Венґелем.
Трансляція зустрічі Барком-Кажани – Ястшембський Венґель відбудеться на платформі Київстар ТБ за наступним посиланням. Початок – о 18:30 за київським часом.
Відзначимо, що Барком-Кажани йдуть десятими у турнірній таблиці чемпіонату Польщі з 3 перемогами у 10 матчах (10 очок). Польський клуб посідає 9 позицію, маючи 6 перемог у 10 зустрічах (15 залікових пунктів).
