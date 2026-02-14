Чемпіонат Польщі. Барком-Кажани – Завєрчє. Відеотрансляція
Українці зустрінуться з срібними призерами Ліги чемпіонів
близько 2 годин тому
Фото: Барком-Кажани
14 лютого відбудеться матч 21 туру чемпіонату Польщі з волейболу між Барком-Кажанами та Алюрон Вартою Завєрчє.
Трансляція зустрічі Барком-Кажани – Завєрчє відбудеться на платформі Київстар ТБ. Початок – о 15:45 за київським часом.
Відзначимо, що Завєрчє лідирує у турнірній таблиці ПлюсЛіги, у той час як Барком-Кажани розташовуються на передостанній 13 сходинці – 6 перемог та 17 очок у 19 іграх. Напередодні українці переграли чемпіонів Польщі Богданку ЛУК з Любліна.
