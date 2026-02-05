Чемпіонат Польщі. Богданка ЛУК – Барком-Кажани. Відеотрансляція
Українці зійдуться з чинними володарями титулу ПлюсЛіги
26 хвилин тому
Фото: Барком-Кажани
6 лютого у рамках 20 туру чемпіонату Польщі з волейболу Барком-Кажани зустрінуться з діючими тріумфаторами ПлюсЛіги Богданкою ЛУК.
Трансляція зустрічі відбудеться на платформі Київстар ТБ за наступним посиланням. Початок – о 21:00 за київським часом.
Нагадаємо, що напередодні українці здобули перемогу на тай-брейку. «Кажани» наразі посідають у турнірній таблиці передостанню 13 сходинку з 5 перемогами та 15 очками у 18 іграх.
