Барком-Кажани перервали серію з восьми поразок, здолавши Проєкт у чемпіонаті Польщі
Найрезультативнішим у складі «кажанів» став Ілля Ковальов із 22 очками
43 хвилини тому
Барком-Кажани перервали серію з восьми поразок поспіль у польській Плюс-лізі, здобувши перемогу в регулярному чемпіонаті.
Львівський клуб на тайбрейку здолав одного з лідерів турнірної таблиці — Проєкт Варшава, за який виступає Юрій Семенюк. Український блокуючий у складі варшавської команди набрав дев’ять очок.
У складі «кажанів» найрезультативнышим став Ілля Ковальов – 22 очки.
Чемпіонат Польщі. ПлюсЛіга. 18 тур
Проєкт Варшава – Барком-Кажани (Львів) - 2:3 (19:25, 20:25, 25:21, 25:23, 13:15)
Після цього успіху Барком-Кажани піднялися на 12-те місце, а Проєкт Варшава зберіг другу сходинку в турнірній таблиці.
