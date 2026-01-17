Чемпіонат Польщі. Купрум – Барком-Кажани. Відеотрансляція
Український клуб зустрінеться з сусідом за турнірною таблицею ПлюсЛіги
близько 1 години тому
Фото: ПлюсЛіга
17 січня Барком-Кажани у рамках 17 туру чемпіонату Польщі з волейболу зустрінуться з Купрумом.
Трансляція зустрічі Купрум – Барком-Кажани відбудеться на платформі Київстар ТБ за наступним посиланням. Початок – о 21:00 за київським часом.
Відзначимо, що команди є сусідами у турнірній таблиці ПлюсЛіги, маючи 11 очок та 3 перемоги у попередніх матчах. За рахунок кращої різниці за сетами українці йдуть 12-ми, а поляки розташовуються на 13 сходинці.
