Чемпіонат Польщі. Норвід – Барком-Кажани. Відеотрансляція
Українці у Ченстохові розпочнуть друге коло ПлюсЛіги
14 хвилин тому
Фото: ПлюсЛіга
Барком-Кажани 3 січня у рамках 15 туру чемпіонату Польщі з волейболу зіграють з Норвідом.
Трансляція зустрічі Норвід – Барком-Кажани відбудеться на платформі Київстар ТБ за наступним посиланням. Початок – о 21:00 за київським часом.
У турнірній таблиці ПлюсЛіги Барком-Кажани посідають 11 сходинку, маючи у 13 матчах 3 перемоги та 10 очок. Норвід йде останнім з двома перемогами та 8 заліковими пунктами.
