Чемпіонат Польщі. Проєкт – Барком-Кажани. Відеотрансляція
Українці зустрінуться з фаворитом ПлюсЛіги
близько 1 години тому
Фото: Барком-Кажани
Барком-Кажани у рамках 18 туру чемпіонату Польщі з волейболу зустрінуться з другою командою ПлюсЛіги Проєктом, за який виступає капітан збірної України Юрій Семенюк.
Трансляція зустрічі Проєкт – Барком-Кажани відбудеться на платформі Київстар ТБ за наступним посиланням. Початок – о 21:00 за київським часом.
Нагадаємо, що Барком-Кажани наразі йдуть з 8-матчевою серією поразок.
Поділитись