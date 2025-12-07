Чемпіонат Польщі. Скра – Барком-Кажани. Відеотрансляція
Український колектив зустрінеться з п’ятою командою чемпіонату
близько 2 годин тому
Фото: ПлюсЛіга
Барком-Кажани у рамках десятого туру чемпіонату Польщі з волейболу зіграють зі Скрою.
Трансляція матчу Скра – Барком-Кажани пройде на платформі Київстар ТБ за наступним посиланням. Початок – о 21:00 за київським часом.
Відзначимо, що Барком-Кажани у ПлюсЛізі йдуть на 10 позиції з трьома перемогами та десятьма очками за 9 матчів. Клуб з Белхатува розташовується на п’ятій позиції, вигравши 7 матчів (21 очко) та програвши 2 зустрічі.
