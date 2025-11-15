Чемпіонат Польщі. Закса – Барком-Кажани. Відеотрансляція
Український клуб наразі знаходиться у зоні плей-оф
близько 1 години тому
Фото: ПлюсЛіга
Барком-Кажани у матчі шостому туру чемпіонату Польщі з волейболу зустрінуться з Заксою.
Відеотрансляція матчу Закса – Барком-Кажани відбудеться на платформі Київстар ТБ за наступним посиланням. Початок – о 21:00 за київським часом.
Відзначимо, що наразі український клуб знаходиться у зоні плей-оф – на восьмому місці у ПлюсЛізі. Закса ж наразі йде десятою.
Нагадаємо, що напередодні «кажани» обіграли гранда Проєкт.
