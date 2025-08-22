Чемпіонат світу-2025. Сербія – Україна. Відеотрансляція
Українки на старті змагань зіграють з чинними чемпіонками турніру
39 хвилин тому
Фото: cev.eu
23 серпня відбудеться матч 1-го туру чемпіонату світу між збірними України та Сербії.
Трансляція зустрічі пройде на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Старт – о 16:30 за київським часом.
Відзначимо, що сербки є чинними чемпіонками турніру. Для українок же це перший виступ на планетарній першості у 21 столітті. Також у групі H зіграють Японія та Камерун.