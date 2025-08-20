Календар матчів збірної України на чемпіонаті світу-2025
Українки у Бангкоку зіграють з Сербією, Японією та Камеруном
37 хвилин тому
Фото: cev.eu
З 22 серпня по 7 вересня у Таїланді пройде чемпіонат світу-2025 з волейболу серед жіночих команд.
Збірна України потрапила до групи H, матчі якого пройдуть у столиці країни Бангкоку. Дебютний матч українки проведуть 23 серпня, у суперниках – чинні переможниці планетарної першості Сербія. Також Україна зустрінеться з Японією та Камеруном. До плей-оф проходять дві найкращі команди квартету.
Чемпіонату світу-2025. Груповий етап. Квартет Н
23 серпня, субота
Сербія – Україна, 16:30 за київським часом
25 серпня, понеділок
Японія – Україна, 13:00 за київським часом
27 серпня, середа
Україна – Камерун, 16:30 за київським часом