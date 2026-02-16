Чемпіонат України. Сенсація та дві «пятихатки»
У Суперлізі відбулося 4 матчі
1 день тому
Фото: Епіцентр-Подоляни - збірна України U-20
У чоловічій Суперлізі з волейболу відбулися заключні матчі шостого туру.
Фіналісти Суперкубка України Збірна України U20 зазнала неочікуваної поразки від МХП, а Житичі-Полісся двічі зарубилися у п’ятисетових зустрічах.
Суперліга. Регулярний чемпіонат
Поліція охорони – Збірна України U20 - Епіцентр-Подоляни 0:3 (12:256, 23:25, 15:25)
МХП-Ладижин – Житичі-Полісся 3:2 (25:22, 23:25, 25:18, 15:25, 15:11)
Поліція охорони – Житичі-Полісся 3:2 (18:25, 25:20, 25:22, 21:25, 15:12)
Збірна України U20 - Епіцентр-Подоляни – МХП-Ладижин 0:3 (22:25, 19:25, 18:25)
Нагадаємо, що Барком-Кажани зазнали розгромної поразки від лідера чемпіонату Польщі.