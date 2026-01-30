Епіцентр-Подоляни у матчі-реванші 1/8 фіналу Кубка Виклику обіграли ПАОК, але все ж завершили виступ у єврокубку.

Українці виграли першу партію, але програли дві наступні, що і визначило долю проходу у наступний етап. Обидва наставники на подальші партії випустили гравців ротації, і сильнішими виявилися «бізони». Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Данило Уривкін, який за 3 сети здобув 18 очок.

Кубок Виклику. 1/8 фіналу

ПАОК – Епіцентр-Подоляни 2:3 (21:25, 25:21, 25:21, 23:25, 7:15)

Нагадаємо, що Олег Плотницький став MVP переможного матчу у ЛЧ.