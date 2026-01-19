Чемпіонки України зазнали першої поразки у Суперлізі
Балта вперше у сезоні обіграла Буковинку
близько 1 години тому
Фото: Балта
У жіночій Суперлізі з волейболу відбулися матчі 7 туру.
Балта та Буковинка обмінялися перемогами. Чемпіонки України зазнали першої поразки у сезоні. У Вінниці Добродій та Полісся здобули по 3 очки відповідно, обидві свої гри провівши у 4 партіях.
Суперліга. 7-й тур
Добродій-Медуніверситет-ШВСМ – Полісся 3:1 (26:24, 25:23, 20:25, 26:24)
Добродій-Медуніверситет-ШВСМ – Полісся 1:3 (25:19, 18:25, 23:25, 23:25)
Балта – Буковинка 0:3 (23:25, 18:25, 21:25)
Балта – Буковинка 3:1 (25:20, 25:18, 15:25, 25:15)
