Лідери чемпіонату України Балта та Буковинка здобули по 2 перемоги
Фаворити Суперліги вдало провели гостьові тури у Тернополі та Житомирі
37 хвилин тому
Фото: Буковинка
На вихідних у рамках п’ятого туру чемпіонату України з волейболу серед жінок відбулося 4 гри.
Буковинка у Житомирі двічі обіграла Полісся, а Балта у Тернополі здобула 2 перемоги «всуху» над Галичанкою.
Суперліга. 5-й тур
Галичанка – Балта 0:3 (11:25, 8:25, 23:25)
Полісся – Буковинка 1:3 (29:27, 19:25, 22:25, 22:25)
Галичанка – Балта 0:3 (19:25, 17:25, 24:26)
Полісся – Буковинка 0:3 (22:25, 22:25, 26:28)
Нагадаємо, що Епіцентр-Подоляни вийшли до 1/8 фіналу Кубка Виклику.