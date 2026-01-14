Визначені всі чвертьфіналісти Кубка України
8 команд продовжать боротьбу за трофей
34 хвилини тому
Завершилися матчі стадії 1/8 фіналу Кубка України з волейболу серед жіночих команд.
До наступного етапу пробилися всі учасники минулорічного Фіналу чотирьох – Балта, Буковинка, Нафтуся та Добродій.
Кубок України. 1/8 фіналу
Дніпро – Рись-ДЮСШ 0:3 (23:25, 14:25, 22:25)
Хмельницькі пантери – Добродій-Медуніверситет-ШВСМ 0:3 (22:25, 23:25, 20:25)
Збірна Полтавщини-ВК Решетилівка-ПНПУ – Буковинка 0:3 (19:25, 12:25, 14:25)
Нафтуся – Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
Медея – Прикарпаття-Олімпія 3:0 (25:19, 25:16, 26:24)
Полісся – Балта 1:3 (22:25, 17:25, 26:24, 20:25)
Галичанка-ЗУНУ – Воллейбук-ЧНУ-ЧОДЮСШ 3:1 (25:15, 22:25, 25:17, 25:21)
Регіна-МЕГУ – Університет-ШВСМ 2:3 (31:29, 25:12, 23:25, 17:25, 12:15)
Чвертьфінальні пари:
Буковинка – Рись-ДЮСШ
Університет-ШВСМ – Добродій-Медуніверситет-ШВСМ
Медея – Галичанка-ЗУНУ
Балта – Нафтуся
