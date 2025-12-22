Балта та Полісся обмінялися перемогами у чемпіонаті України
Добродій двічі обіграв Галичанку, а тернополянки вперше у сезоні набрали очко
близько 1 години тому
У рамках 6 туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд відбулося 4 матчі.
Балта та Полісся у Житомирі обмінялися перемогами, а Добродій у Тернополі двічі обіграв Галичанку. У першій зустрічі Валерія Якушева встановила рекорд за результативністю, набравши 58 очок, щоправда, тернополянки вперше у сезоні зуміли набрати очко.
Суперліга. 6-й тур
Галичанка – Добродій 2:3 (25:21, 27:25, 20:25, 25:27, 12:15)
Полісся – Балта 2:3 (25:21, 24:26, 23:25, 25:21, 9:15)
Галичанка – Добродій 1:3 (14:25, 18:25, 25:22, 20:25)
Полісся – Балта 3:1 (25:20 19:25, 25:14, 27:25)
