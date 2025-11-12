Епіцентр-Подоляни пробилися до 1/16 фіналу Кубка Виклику
Чемпіони України вдруге переграли представників Кіпру Анортосіс
близько 1 години тому
Фото: Епіцентр-Подоляни
Епіцентр-Подоляни у матчі-відповіді 1/32 фіналу Кубку Виклику вдруге обіграли представників Кіпру Анортосіс.
Чемпіони України знову переграли суперника у трьох партіях. Найкращим бомбардиром зустрічі став догравальник «бізонів» Олександр Наложний, який набрав 12 очок – 9 в атаці, 2 на подачі та 1 на блоці.
Кубок Виклику. 1/32 фіналу
Епіцентр-Подоляни – Анортосіс 3:0 (25:18, 25:12, 25:17) Перший матч – 3:0
Наступним суперником українців стане переможець протистояння сербського Караджордже Топола та словенської Крки.