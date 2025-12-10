Сьогодні Епіцентр-Подоляни розпочнуть битву за 1/8 фіналу Кубка Виклику з сербами
Український клуб у Тополі проведе дві гри з Караджордже
37 хвилин тому
Фото: Епіцентр-Подоляни
10 грудня Епіцентр-Подоляни проведуть перший матч з Караджордже Тополою у рамках 1/16 фіналу Кубка Виклику з волейболу. Гра відбудеться у Тополі та розпочнетсья о 19:00 за київським часом.
Український клуб проведе дві зустрічі на території суперника через неможливість приймати міжнародні ігри на території України через напад росії. Матч-відповідь відбудеться 11 грудня.
Нагадаємо, що у попередньому раунді Епіцентр-Подоляни двічі обіграли кіпрський Анортосіс.
