Олег Шумейко

10 грудня Епіцентр-Подоляни проведуть перший матч з Караджордже Тополою у рамках 1/16 фіналу Кубка Виклику з волейболу. Гра відбудеться у Тополі та розпочнетсья о 19:00 за київським часом.

Український клуб проведе дві зустрічі на території суперника через неможливість приймати міжнародні ігри на території України через напад росії. Матч-відповідь відбудеться 11 грудня.

Нагадаємо, що у попередньому раунді Епіцентр-Подоляни двічі обіграли кіпрський Анортосіс.